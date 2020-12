ANWB opent grootste winkel van 580 vierkante meter in Den Haag

Parnassia wil kwart behandel­con­tac­ten online aanbieden, maar cliënten missen warmte van echt contact

29 november Parnassia Groep, met 185.000 clienten, wil eind 2021 minstens 25 procent van haar contactmomenten in Haaglanden en Rotterdam online aanbieden via beeldbellen, chatten en appen. Mensen kunnen daardoor volgens de ggz-instelling sneller in therapie en hun behandeling zal korter duren. Belangenvereniging MIND en Ypsilon, vereniging van familie van mensen met psychosegevoeligheid volgen de trend met argusogen. Ze vinden dat meer onderzoek nodig is naar de effecten. ,,Mensen missen de warmte van echt contact’’, aldus MIND.