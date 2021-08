ANWB-winkel aan De Savornin Lohmanplein sluit komend weekend haar deuren

Nog een paar dagen en dan sluit de winkel van verkeersdienst ANWB aan het De Savornin Lohmanplein in Den Haag de deuren. De afgelopen tijd was er een opheffingsuitverkoop.

Ondanks dat deze vestiging dichtgaat, kunnen leden van de ANWB nog wel terecht in Den Haag voor hun kleding, gadgets en rugzakken. Begin december vorig jaar opende aan de Grote Marktstraat in het Haagse centrum de grootste ANWB-winkel van Nederland. Deze nieuwe zaak is 580 vierkante meter groot. In de winkel kunnen bijvoorbeeld wandelschoenen die op de wandelafdeling te vinden zijn, daar ook gelijk worden uitgeprobeerd.

Voorgoed dicht

Sinds de opening waren er in Den Haag drie winkels te vinden met de derde vestiging aan de Wassenaarseweg. Dat zijn er na 28 augustus weer twee. ,,In de zoektocht naar de nieuwe locatie was al bekend dat de winkel aan het De Savornin Lohmanplein dicht zou gaan", laat een woordvoerster weten.

Het personeel dat in de te sluiten winkel werkt, hoeft zich geen zorgen te maken. ,,Zij worden niet ontslagen. Dat is niet aan de orde. Van wat ik heb begrepen gaan ze allemaal over of zijn ze dat al.”

