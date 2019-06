AOW’er (70) bijna doodgeslagen voor ‘lullige’ 200 euro door verslaafde

De officier van justitie spreekt van ‘ongelofelijk letsel’: bloedingen in hersenen, gebroken neus. ,,Was dit het waard?” Hij vindt dat de afranseling van de bejaarde man is te kwalificeren als poging tot doodslag. Het slachtoffer begrijpt niet waar hij dit aan verdiend heeft. ,,Ik hielp je en zo heb je me bedankt”, staat in zijn verklaring.



Hij wil een schadevergoeding van 27.000 euro voor het leed dat hem is overkomen. Oktay is schuldbewust. ,,Sorry voor alles, het spijt me.” Het OM heeft op de zitting geen strafeis gesteld, omdat de reclassering nog met een rapport moet komen. Deskundigen adviseren TBS onder voorwaarden, maar die moeten nog worden uitgewerkt. De advocaat vindt in elk geval dat er geen sprake is van poging tot doodslag, maar zware mishandeling.