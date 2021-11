Apart en toch samen in coronatijd: ‘We geven begeleiding in zorg en uitvaart’

Hagenaar (29) zwaarge­wond na steekpar­tij in wooncom­plex Haagse Newton­straat

Een 29-jarige Hagenaar is gisteravond zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een wooncomplex aan de Newtonstraat in Den Haag. De verdachte, een 27-jarige man uit Den Haag, heeft zich niet veel later op het politiebureau gemeld.

14 november