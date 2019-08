Aparte broodjes ‘verschrikkelijk’ van Dootjes kregen in heel Nederland bekendheid

Als we over het Smitswater lopen wijs ik je op het huis van Paul van Vliet. Ik vertel dat ik als knulletje daar regelmatig in de gracht zat te vissen. Dat Paul soms 's morgens, om een uur of acht, naar buiten kwam en, na een vriendelijke goedemorgen soms vroeg of ik al wat had gevangen. Meestal niet. Vijf minuten later rende ik naar huis, twee straten verderop, en riep enthousiast dat ik de beroemde cabaretier weer had gezien.



Toen ik hem jaren later bij een première mocht interviewen vroeg ik na afloop of hij zich dat jongetje met een bamboehengel nog herinnerde. Dat was niet zo. ,,Wie is Paul van Vliet dan, opa? Ken ik die?" klinkt het naast me. In de Lange Houtstraat laat ik op m'n mobiel, via Google afbeeldingen, wat foto's zien. Daar ben je direct klaar mee.