Aparte verschijning Vido wil geen met zorg ingerichte kamer, maar gewoon niet alleen zijn

Blokje rondGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor de rubriek Blokje rond wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Deze week: Vido.

Vido is een aparte verschijning. De 5-jarige gecastreerde reu lijkt mij een mix tussen een uit de kluiten gewassen spaniël en een mooie Ierse setter. Maar dan wel eentje met een grijzige en beige coupe soleil. ,,Het is een kruising Gordon setter", weet z'n pleegmoeder die hem met veel liefde weer in huis nam toen hij na één nacht bij nieuwe baasjes weer werd teruggebracht. Heeft 'ie iemand gebeten? Of een leren chesterfield aan gort getrokken?, vraag ik verschrikt. Dat blijkt niet het geval. De nieuwe baasjes hadden met veel zorg een mooie kamer ingericht voor hun nieuwe aanwinst en daar had Vido het niet naar z'n zin gehad. Het echtpaar had geen oog dicht gedaan en bracht hem nog voor het ontbijt weer terug naar z'n pleegmoeder. De hond viel tegen, kreeg ze te horen.

Speelgoed

Vido wil geen met zorg ingerichte kamer. Ook niet als daar een pracht van een mand en een krat vol speelgoed staat. Hij is een hond. Hij wil een roedel. Die mag uit één mens bestaan, of desnoods één kat, maar alleen-zijn wil hij niet. De tijdelijke adoptie is de setter niet helemaal in de koude kleren gaan zitten. Hij doet wel zijn best. Vido is gericht op mensen. Hij kijkt ze aan, zoekt contact en wil bij ze horen.

Vido heeft heel veel energie. Wandelend kun je hem niet vermoeien. ,,Al lopen we drie uren, Vido wordt niet moe. Dit is een hond die naast de fiets moet om voldoende beweging te krijgen want wandelend ga je het niet redden'', weet z'n pleegmoeder waar hij mag wonen zolang het nodig is.

Vido geeft een boel liefde. Hij is aanhankelijk en wil graag aandacht. Stichting Dierensteun La Vida is daarom op zoek naar een baasje die daar tijd voor heeft en die weet dat als je een hond adopteert er een periode van kennismaken en aan elkaar wennen begint. Het kan even duren voordat mens en hond op elkaar zijn ingespeeld en elkaar begrijpen. Zodra de riem van de haak wordt gehaald, begrijpt Vido dat het feest is. Enthousiast kwispelend meldt hij zich voor een blokje rond. Ik zie een baasje voor me dat met de fiets naar het strand gaat en daarna gezellig met hem koffiedrinkt. Mens en hond zouden ervan genieten. Meer info over Vido? 06- 13131879.