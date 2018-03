Apen in Ouwehands spelen met Haagse brandslangen

,,In onze werkplaats ligt altijd wel wat afgeschreven materieel'', zegt Annelies Engelenberg van de Brandweer Haaglanden. ,,Geen idee wie deze tweet heeft gelezen en ermee aan de slag is gegaan, maar het is leuk als we het dierenpark op deze manier kunnen helpen. Oude brandweerslangen vinden vaak wel ergens een herbestemming. Zelf kunnen we er niets meer mee, want het materieel waarmee we uitrukken moet pico bello zijn.'' Volgens Engelenburg zijn er meer dierentuinen die oude brandslangen gebruiken als apenspeelgoed.