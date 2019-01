Apotheker maakt alternatief op dure medicijnen in eigen lab

Het is een eigen alternatief op het prijzige medicijn Orkambi. Lebbink bouwde er een speciaal laboratorium voor, dat gisteren werd onthuld met minister van Volksgezondheid Bruno Bruins.

Het huidige medicijn voor taaislijmziekte, Orkambi, kost 200.000 euro per patiënt per jaar. Toen Orkambi niet meer werd vergoed, klopten patiënten bij Lebbink aan met de vraag of hij hun kon helpen.

De farmaceut had al eerder mensen geholpen met eigen medicijnen: zo ontwikkelde hij al cannabisolie en begon het allemaal met een vrouw die een simpele zetpil nodig had voor haar kind. En nu is Lebbink dus ook begonnen met medicatie voor de patiënten met taaislijmziekte.

Helpen

Inmiddels vergoeden verzekeraars Orkambi wel, maar Lebbink wil nog steeds doorgaan met de productie van zijn eigen medicijn, mochten de verzekeraars zijn medicijn ook gaan vergoeden.

Lebbink is niet bang voor repressailles van de farmaceut van Orkambi: ,,Het is nog niet in productie, dus ik kan nog even zonder angst en beven leven.”

Ook zijn partner Arwin Ramcharan is positief: ,,De farmaceutische industrie is totaal niet transparant en is vergeten waar het om draait: mensen beter maken. Daar willen we ze ook aan herinneren.”

