App tegen voedselverspilling nu ook bij Haagse bedrijven te gebruiken

De app tegen voedselverspilling, Too Good To Go, is vanaf vandaag beschikbaar bij winkels en restaurants in Den Haag. Het concept, waarbij eten dat over is goedkoop wordt verkocht, bestaat nog geen drie jaar, maar heeft al 4,5 miljoen maaltijden gered.

Gebruikers van de app kunnen zien welke bedrijven maaltijden aanbieden die bij hun restaurant of winkel overbleven. Deze kunnen de gebruikers dan voor een fractie van de prijs bij de vestiging ophalen. Op deze manier kunnen gebruikers goedkoop, goed eten eten en dragen de bedrijven en gebruikers samen bij aan het tegengaan van voedselverspilling.

Onder andere restaurant The Foodmaker aan de Turfmarkt doet mee met het initiatief. ,,Wij vinden Too Good To Go een goed en duurzaam alternatief", vertelt Anne Sess van het restaurant. ,,Door mee te doen willen wij ons deel van de voedselverspilling tegen te gaan."

Volgens Sess is het als restaurant namelijk niet te doen om helemaal geen voedsel over te hebben aan het einde van de dag. ,,Je kunt niet voorkomen af en toe iets weg te gooien. Door Too Good To Go te gebruiken hopen we minder voedsel weg te hoeven gooien."

Magic Box

Gebruikers van de - van oorsprong Deense - app bestellen eten in een 'Magic Box' bij een van de deelnemende winkels en restaurants. Deze kunnen deze daarna ophalen in het filiaal. Het eten in deze box kost tot zeventig procent minder als het in de winkel of het restaurant zou kosten. Wat er in de doos zit, is iedere keer weer een verrassing. Dit ligt namelijk aan het eten dat de bedrijven die dag over hebben.

In januari dit jaar ontrolde het concept zich in Nederland. Vanaf dit moment deden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht mee. Nu Den Haag ook bij het project is aangesloten, gaan onder andere de twee vestigingen van Marqt meedoen, Sushi Time, Foodmaker en het Mercure en Ibis hotel. ,,Gebruikers kunnen dan bijvoorbeeld het complete ontbijtmenu van het hotel bestellen", vertelt Marieke Graat van Too Good To Go. Zij legt uit op welke doelgroep het bedrijf zich focust. ,,Too Good To Go is een service die gebruikt wordt door de bewuste consument. Bewust op het gebied van eten, prijs en duurzaamheid. Het zijn geen mensen die op de kleintjes letten. Het gros van de mensen die onze app gebruiken zijn werkenden tussen de 25 en 35 jaar. Zij zijn niet alleen op zoek naar lekker eten maar ook naar nieuwe locaties om dat te doen."

Dat de app niet gebruikt zal worden door mensen die op de kleintjes letten, denkt ook Kees Buist van de Sociale Kruidenier, dat onderdeel is van de Voedselbank. ,,Zeventig procent korting is nog te weinig voor mensen die leven van een minimumloon of minder. Dus ik verwacht niet dat de klanten van de voedselbank van deze service gebruik gaan maken."