Appartement beschoten in Mariahoeve

plaats delict Al in de jaren 90 ketenden milieuacti­vis­ten zich vast in Den Haag

Den Haag is door de jaren heen toneel geweest van veel acties in het teken van de internationale politiek. De aanwezigheid van ambassades en andere instellingen trekt allerlei protestgroepen aan. In september 1995 waren de Franse kernproeven op het atol Mururoa, deel van Frans-Polynesië, nogal in het nieuws.