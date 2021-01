Appartement in Den Haag kost meer dan in Rome, Barcelona en Brussel

Wie een appartement in Den Haag heeft, betaalt daar volgens Housing Anywhere gemiddeld 1255 euro per maand voor. Dat is meer geld dan huurders voor hun plekje betalen in wereldsteden als Rome en Barcelona. Dat niet alleen: in Den Haag stegen de huurprijzen vorig jaar met 3,4 procent, aldus de verhuursite. De grootste stijging van alle steden in Nederland.

HousingAnywhere legde de huurprijzen van grote Europese steden naast elkaar. De huurprijzen in die steden daalde vooral door de wereldwijde coronapandemie, maar niet overal. Zo stegen de bedragen de laatste drie maanden van 2020 in Den Haag, Utrecht en Rotterdam. In de hofstad was die stijging 3,4 procent: de hoogste van allemaal.

Volgens HousingAnywhere was de daling van de huurprijzen in de drie betreffende Nederlandse steden minder merkbaar doordat hier het wegblijven van internationale vraag en de druk van de pandemie minder is terug te zien. Nog een reden: het aanbod van duurdere woningen in Den Haag is gegroeid door aanbieders die extra diensten hebben, zoals zogeheten full service studio’s.

Geld

Voor een appartement wordt in Den Haag gemiddeld 1255 euro per maand betaald; twintig euro per vierkante meter. Een flinke klap geld, waarmee je ook terecht kan in onder meer Rome, Madrid, Lissabon, Barcelona en Brussel. Zo betaalt de bewoner van een appartement in Brussel gemiddeld 14,50 euro per vierkante meter. Maar Den Haag is niet de duurste stad van Europa. Het meeste geld voor een appartement betalen bewoners van Londen; zij leggen gemiddeld 43 euro neer per vierkante meter voor hun woning.

Ook is wonen in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam nog altijd prijziger dan in de hofstad. Zo ligt de gemiddelde huurprijs van een appartement in Rotterdam op dit moment 75 euro lager dan in Helsinki, één van de duurste steden in Europa.

