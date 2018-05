Appgedrag onderzocht na ongeluk

Bij een ongeluk waarbij een slachtoffer botbreuken oploopt, ernstig letsel heeft of als er iemand overlijdt en de oorzaak van het ongeval niet meteen duidelijk is, neemt een team specialisten van de politie de telefoon van de veroorzaker in beslag. Ook als de economische schade groot is, bijvoorbeeld bij een zwaar ongeluk tijdens de spits op de snelweg, komt de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) erbij.



De werkwijze is inmiddels, na voorzichtig ervaring op te hebben gedaan, standaard geworden bij de politie in Den Haag. Jaarlijks doet de VOA binnen de Eenheid Den Haag zo'n 600 onderzoeken. Cijfers hoe vaak het telefoononderzoek al geleid heeft tot de ontdekking dat het appgedrag van de bestuurders mogelijk leidde tot de crash, zijn er nog niet. Op dit moment is er ten minste één zaak in onderzoek waarbij de mobiel mogelijk een rol speelde. Details daarover wil de politie niet geven.