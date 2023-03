Applaus en gouden loper voor stemmers in Schilderswijk, opkomst in Den Haag boven de 25 procent

Verzeke­rings­frau­de of wraak? Celstraf­fen van 3 jaar geëist voor verwoesten­de brand parkeerga­ra­ge

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 38 en 34 maanden tegen twee verdachten van de brandstichting in een parkeergarage aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag. Bewoners van het bovengelegen appartementencomplex kwamen midden in de nacht op straat te staan. ,,We moesten vluchten voor ons leven.”