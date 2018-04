Aptroot in De Reünie: 'Ik zei mijn vrouw niet dat ik bedreigd werd'

De Zoetermeerse Burgemeester Charlie Aptroot was gisteravond te zien in het programma de Reünie, samen met zijn klas van het Rijnlands Lyceum in Wassenaar van 1963. Aptroot deed hier een boekje open over zijn jeugd als bevoorrecht jongetje, zijn politieke werk en bedreigingen.

De liefde voor politiek zat er op school al in. Dat Aptroot in de Tweede Kamer terecht kwam, verbaasde dan ook niemand. Charlie Asfalt, werd hij grappend genoemd. ,,Een geuzennaam", zo zei hij gisteren. ,,Iedereen was anti-auto in die tijd. Ik ging me inzetten voor automobilisten omdat niemand anders het deed."

Bedreigd

Presentatrice Anita Witzier vroeg Aptroot, die ook waarnemend burgemeester in Wassenaar was, of hij weleens bedreigd is. ,,Dat hoort er in deze tijd een beetje bij", vertelt Aptroot. ,,Het is absoluut fout, maar je moet het van je af laten glijden."

,,Ik heb wel een keer iets stoms gedaan", gaat hij verder. ,,Er was een bedreiging en ik besloot dat thuis niet te zeggen. Ik dacht het valt wel mee. Uiteindelijk vroegen de buren aan mijn vrouw wat er aan de hand was, omdat er steeds politie door de straat reed. Toen ik toegaf aan mijn vrouw dat ik 'een beetje bedreigd werd', was ze ontzettend kwaad. Ze is nuchter, maar ze wil wel weten waar ze aan toe is."

Verwend

In de uitzending wordt ook gesproken over het 'Wassenaarse jongetjessyndroom', verwende kinderen die het later in het leven moeilijk krijgen. ,,Een stuk of zes, zeven vriendjes van mij hebben uiteindelijk zelfmoord gepleegd", vertelt oud-klasgenoot Patrick. ,,Wassenaar is in feite een reservaat. Kinderen leren dat alles vanzelf gaat en kunnen de echte maatschappij dan niet aan." Aptroot zegt dit thuis niet zo ervaart te hebben. ,,Mijn ouders zeiden me altijd dat ik bevoorrecht was", vertelt hij. ,,En dat ik in mijn handjes moest knijpen dat we het zo goed hadden."