Aptroot over samenwerking Metropoolregio: 'Wij zijn straks de koploper'

In één zin legt bestuurder Charlie Aptroot uit waar het om draait bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH): ,,Ik zeg wel eens: 'we hebben als Zoetermeer een geweldige technische universiteit. Die ligt alleen net over de grens in Delft'.‘’



Groter denken, over gemeentegrenzen heen denken, dat was in 2015 de drijfveer achter de oprichting van het samenwerkingsverband tussen 23 gemeenten uit de regio's Den Haag en Rotterdam. Het gebied bleef economisch al jaren achter bij vergelijkbare regio's en werd hardhandig wakker geschud door een rapport van de internationale organisatie Oeso. De boodschap was kraakhelder: de regio Rotterdam Den Haag liet door slechte samenwerking veel potentiële banen en economische ontwikkeling liggen.



Inmiddels zijn we vier jaar verder en gaat het volgens Aptroot - burgemeester van Zoetermeer en bestuurder van de Metropoolregio - 'enorm' de goede kant op. Oké, de strategische agenda, waaraan hij met bestuurders, raadsleden en gemeenten maanden hard heeft gewerkt, spreekt misschien over minder economische groei dan gehoopt en over achterblijvende werkgelegenheid, maar daar laat deze Metropoolbestuurder zich niet door afleiden.