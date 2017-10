Aptroot: Vanaf 2022 structureel financieel probleem in Wassenaar

Burgemeester Charlie Aptroot kondigt met ingang van 2022 in Wassenaar ‘forse bezuinigingen en belastingenverhogingen’ aan. Dat komt omdat de heffing op gebruik van kabels en leidingen wordt afgeschaft. Dat scheelt de gemeente straks een bedrag van 1,8 miljoen euro per jaar.

,,De komende jaren is er een sluitende begroting, maar daarna krijgen we te maken een aanvullend en onontkoombaar structureel probleem”, schrijft Aptroot in een brief aan de leden van de gemeenteraad.

Het was de tweede notitie van Aptroot sinds hij interim-burgemeester in Wassenaar is. De eerste brief in maart bevatte fikse kritiek op de manier waarop de gemeenteraad en andere werknemers bij de gemeente met elkaar omgingen. ,,Er wordt veel over elkaar gepraat, niet met elkaar.” Een half jaar later constateert Aptroot dat ‘wij er tot op heden deels in zijn geslaagd om op een meer transparante en daardoor betere wijze met elkaar om te gaan’. Hij stelt dat de onderlinge verhoudingen ‘flink zijn verbeterd en werkzaam zijn’.

Toekomst

Aptroot, wiens vaste baan het burgemeesterschap van Zoetermeer is, zal in ieder geval tot na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart in Wassenaar aanblijven. De gemeente buigt zich momenteel in samenspraak met de bewoners over de bestuurlijke toekomst. Een fusie met het naburige Voorschoten, waarmee op ambtelijk niveau al nauw wordt samengewerkt, behoort tot de opties.