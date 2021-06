Arbeidsmigrant Daniel Dorin is de achttiende automobilist die op Haagse ‘horrorpoller’ botst

INTERVIEW Moeder van topregis­seur Eric de Vroedt wilde niet Indisch zijn: ‘Geen dociel vrouwtje’

20 juni De nieuwe voorstelling van regisseur Eric de Vroedt (49) van Het Nationale Theater gaat over zijn Indische moeder die niet ‘Indisch’ wilde zijn. Het is geen weemoedig stuk over kokende Indische tantes, maar een 4,5 uur durende wervelstorm over racisme, uitsluiting, geweld, gevolgen van migratie en het koloniaal verleden van Nederland.