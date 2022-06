Arbeidsmigranten profiteren van leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen: ‘Mogelijk misbruik’

Daarvoor heeft een brandbrief gestuurd aan de ministers Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en aan staatssecretaris Van der Burg (Asiel). Den Haag vraagt het kabinet om de richtlijn aan te scherpen. Die maakt het nu ‘niet mogelijk de arbeidsmigranten te weigeren. Hierdoor ontstaat een risico dat we opvang regelen en leefgeld gaan verstrekken aan mensen die niet gevlucht zijn voor de oorlog. Minister Van Gennip heeft aangegeven hier signalen over te hebben ontvangen’, aldus het stadsbestuur.

Paspoorten

In Den Haag en omstreken worden momenteel ongeveer 4500 mensen uit Oekraïne opgevangen. Onder hen zijn volgens de gemeente ‘ook Oekraïense arbeidsmigranten die reeds voor het uitbreken van de oorlog in Polen of in Nederland aan het werk waren.’ Het zou gaan om ongeveer 150 mensen. ‘Dat het om arbeidsmigranten gaat is zichtbaar in paspoorten en eerdere BRP-gegevens.’ Bovendien willen de laatste tijd vooral veel Oekraïense mannen ‘in werkzame leeftijd’ zich registreren. Eerder kwamen vooral vrouwen, kinderen en ouderen van Oekraïne naar Nederland, omdat de meeste Oekraïense mannen vanwege de oorlog het land niet mogen verlaten.