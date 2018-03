Architect Haags stadhuis beschuldigd van seksueel misbruik

Zo vertelt Laura Trimble Elbogen, destijds zijn assistent, dat Meier haar in haar eerste week vroeg zich uit te kleden. Meier was toen 75 jaar. Ze wees hem af maar durfde nooit naar buiten te treden, uit angst haar baan kwijt te raken. Ook zou hij in het bijzijn van andere vrouwelijke medewerkers zijn broek naar beneden hebben getrokken en liet hen naaktfoto's van andere vrouwen zien. De beschuldigingen gaan tot bijna veertig jaar terug. ,,Ik was in de jaren '80 uitgenodigd voor een feestelijk diner bij hem thuis, maar bleek de enige gast te zijn", laat meubelontwerper Carol Vena-Mondt weten. Na het eten sleepte hij haar door de gang naar het bed. ,,Ik schreeuwde 'nee, nee, nee' maar hij was erg agressief. Uiteindelijk lukte het om vrij te komen en vluchtte ik naar mijn auto", citeert de New York Times.