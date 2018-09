Architect Jo Coenen ‘vertrekt’ bij Spuiforum

Kijk mee hoe de winnaar van tatoeage­wed­strijd wordt geta­toeëerd

5 september Quinten Baker is de gelukkige winnaar van een gratis tatoeage van tattoo-artiest Thomas Brouwer uit Den Haag. Hij ging een samenwerking aan met het Van Goghmuseum om via een like - en deelactie een tatoeage van de schilder te verloten. Benieuwd hoe dat eruit ziet? 'Meestal kies ik zelf een thema.'