Arie (65) hield het Haagse uitgaansleven veilig

Arie Ludwig (17 maart 1954 - 6 oktober 2019) was een telg uit een roemruchte Haagse familie. Zijn vader stond in de Schilderswijk, en ver daarbuiten, bekend als Rinus de Pannen omdat hij met potten en pannen langs de deuren ging. Arie ventte vanaf zijn tiende met hem mee en leerde alles in de praktijk. Je hoefde hem niets te vertellen over handel of over mensen.