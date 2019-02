Arie Boomsma geeft fitness-les aan statushouders: ‘Heel dankbaar’

En het is in die laatste hoedanigheid, als fitness-goeroe, dat hij zich op maandagmiddag leent voor een openbare workout in de sportschool van SOZA, speciaal voor de daar sinds kort gehuisveste studenten en statushouders, aan wie hij eerder al bokszakken had gedoneerd.

Stoeien

Nadat hij, opgewekt als altijd, diverse handen heeft geschud, op schouders heeft geslagen en high fives heeft uitgewisseld, vertelt Boomsma over zijn eigen kennismaking met fitness, heel lang geleden alweer. ,,Ik kom uit een gezin met vijf kinderen. Altijd stoeien. Altijd in bomen klimmen. Altijd in beweging. Als student ging ik naar Amerika. Om te studeren en om een betere basketballer te worden. Daar keek ik mijn ogen uit: iedereen was met krachttraining bezig.’’

Voeding

Hier in Nederland is natuurlijk mijn primaire werk het maken van televisieprogramma’s. Maar ik wilde wel blijven sporten. Het liefst bij een club waar je makkelijk in en uit kunt lopen, zonder verplicht lidmaatschap en in een sfeer waar mensen elkaar groeten en dingen samen doen. Want dat geeft de beste garantie dat je niet afhaakt, dat je het leuk blijft vinden.’’



Maar uiteindelijk, zegt hij, begint alles met goede voeding. Of eigenlijk: opletten bij het boodschappen doen dat je geen ongezond spul koopt. ,,Want alles wat je niet koopt, kun je ook niet opeten.’’



