Arie is na 70 jaar huwelijk nog steeds verliefd op Lies, maar het was niet altijd rozengeur en maneschijn

Teller op 19: Vandalen steken auto in brand in Leidschen­dam

9:56 Het leek heel even rustig te zijn, maar vandalen hebben vannacht weer een auto in brand gestoken in de wijk Prinsenhof in Leidschendam. Het is de negentiende bevestigde voertuigbrand sinds 25 april, meldt calamiteitensite Regio15.