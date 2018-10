Het zijn de harde feiten van een Haagse achterstandswijk. Armoede is slopend. Gelukkig is Nederland een welvarend land met prachtige sociale voorzieningen. We hebben goede uitkeringen, toeslagen, interventieteams, buurtvaders en sociale verhuurders. Arm zijn betekent hier niet dat je kansloos bent. Of zit dat in de Molenwijk anders?



De bewoners van die wijk klagen al maanden over de slechte staat van hun huizen. Voor mensen die nauwelijks Nederlands spreken en zich elke dag afvragen hoe ze rond moeten komen, is klagen en spandoeken maken nogal wat. Dit zijn niet de mensen die gemeentelijke nota’s uitpluizen op onwelgevallige voorstellen om boze brieven te sturen en dit zijn ook geen mensen met vriendjes op relevante plekken op het stadhuis.