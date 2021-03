Armando werd volstrekt willekeurig doodgestoken, maar door wie? ‘Geen verdachte in beeld’

Met vijf man ondervroeg de politie donderdag opnieuw alle wandelaars in het Rijswijkse park waar twee weken geleden de 26-jarige Hagenaar Armando werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. Op dezelfde dag, op dezelfde tijd, in de hoop nu juist die man of vrouw te treffen die mogelijk wel gezien heeft wie dat mes in de rug stak van de 26-jarige Hagenaar. Of als dat niet is gezien, mogelijk wel iets verdachts heeft gezien.