Arme kinderen in Egypte geholpen namens overleden Sammy (2)

,,Het heeft heel lang geduurd voordat ik zijn dood kon accepteren'', vertelt zoon Roy van der Putten. Hij was 20 toen zijn broertje stierf. De dood van Sammy had ook veel impact op zijn geloof. ,,Ik vroeg me af waarom ons dit moest overkomen. Tot een collega van me, die in Allah gelooft, tegen me zei: 'Eigenlijk hoeft hij nu niet meer deze gewelddadige wereld mee te maken. Hij is al in het paradijs'. Dat was zoiets moois.''



Twee jaar na de dood van Sammy zamelt Judith geld in bij haar familie in om voedselpakketten te kunnen kopen voor arme mensen in Egypte. ,,Want ik móest wat doen.'' Het was het begin van de stichting Sammy, die in 2008 wordt opgericht. ,,Drie keer zijn we met hem in Egypte geweest en zagen we daar de armoede. Deze stichting is een manier om invulling te geven aan het verlies en iets in zijn naam te doen. Sammy heeft sinds zijn dood zoveel mensen blijgemaakt.''