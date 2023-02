Arme wijken eerst bij Haagse subsidies voor zonnepanelen en woningisolatie

Opdoeken of juist meer inspraak? ‘Metropool­re­gio moet democrati­scher’

Waarom hij in vredesnaam nog begon over een tramhalte die gesloten wordt? Dat was kort gezegd het antwoord dat Aad van Schie kreeg toen hij naar de Metropoolregio belde om te pleiten voor het openhouden van de halte aan het Copernicusplein.