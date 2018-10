Armeens gezin in Bethel hoeft nog niet te vrezen voor ontruiming

Zeven Haagse gemeenteraadsfracties wilden vanochtend weten of er voor het stadsbestuur nog een rol is weg-gelegd ter ondersteuning van het gezin dat sinds afgelopen donderdag kerkasiel heeft in de Bethelkerk. ,,Den Haag is sinds kort een kinderpardongemeente‘’, benadrukte Fatima Faid van de Haagse Stadspartij. ,,We weten dat het haast onmogelijk is om in aanmerking te komen voor een kinderpardon. Wat kan het college voor dit gezin doen?‘’



Niet veel, menen wethouder Rachid Guernaoui en burgemeester Krikke. ,,Er is sprake van een landelijk vraagstuk dat ook landelijk moet worden opgelost‘’, stelde de wethouder. Ook op het vlak van openbare orde, vulde de burgemeester aan. ,,Wel of niet ontruimen is uitsluitend een bevoegdheid van het rijk‘’, zei Krikke. ,,Wij gaan als gemeente alleen over het moment van ontruiming. En daarvan kan ik zeggen: dat is op dit moment niet aan de orde.‘’