Armeens gezin moet definitief het land uit

De kerkelijke vluchtelingenorganisatie INLIA had extra onderzoek laten doen in Nederland en Armenië. Daar is nieuwe informatie uit naar voren gekomen, die volgens de kerk, de vluchtelingenorganisatie en het gezin Tamrayzan zo belangrijk is dat de staatssecretaris zijn besluit zou moeten terugdraaien. Die ziet daar echter niets in en houdt voet bij stuk.

Tot frustratie van de protestante kerk Den Haag. ,,Wij betreuren het dat hij heeft besloten zijn discretionaire bevoegdheid niet te gebruiken”, aldus Theo Hettema, voorzitter van de kerk. ,,Ook dat hij dat via de media bekendgemaakt heeft. Daar ben ik heel pissig over. De familie was erg geschokt. Je bent hier wel met mensen bezig. Het wordt voor de familie nu kerst in Bethel.”

Beslissing

Quote De staatsse­cre­ta­ris zegt dat hij die informatie al mee had gewogen bij zijn eerdere beslissing, maar die gegevens waren er toen nog niet John van Tilborg, INLIA-directeur Of staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid de nieuwe informatie meegewogen heeft, betwijfelen kerkvoorzitter Hettema en van INLIA-directeur John van Tilborg. ,,De staatssecretaris zegt dat hij die informatie al mee had gewogen bij zijn eerdere beslissing, maar die gegevens waren er toen nog niet”, zegt Van Tilborg.



Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat de situatie voor de staatssecretaris niet is veranderd en dat hij zijn discretionaire bevoegdheid niet gaat gebruiken. Op de vraag of en hoe het gezin het land dan uitgezet wordt, kan de woordvoerder niet ingaan. ,,Het is voor het gezin beter te denken en meewerken aan terugkeer naar Armenië”, want daar ligt hun toekomst.”

De dienst in buurt- en kerkhuis Bethel gaat in elk geval door, laat Hettema weten. ,,We laten het er niet bij zitten en gaan door”, zegt hij vastberaden. ,,En die tijd gaan we gebruiken om de politiek te bewerken.”