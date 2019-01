Armeens gezin Tamrazyan koestert weer hoop

Regeringspartij CDA sluit zich aan bij de partijen binnen de coalitie die een versoepeling van het kinderpardon willen. De partij wil dat nu samen met D66 bereiken. De partijen willen dat het pardon ruimer wordt toegepast, waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Voor soepeler beleid is nu een meerderheid in de Tweede Kamer, zelfs als coalitiegenoot VVD de plannen afwijst.

Dit nieuws is goed ontvangen in buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag. Daar wordt sinds eind oktober een non-stop kerkdienst gehouden voor het Armeense gezin Tamrazyan. ,,Het geeft ons een steun in de rug", laat woordvoerder Derk Stegeman weten. ,,We hebben er altijd in geloofd - áls er een partij was waar er ruimte was voor dit plan, moest dat het CDA wel zijn. Met hen hebben we dan ook intensief contact gehad.”