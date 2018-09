Armoede in Haagse wijk zeer hoog

Zo is het inkomen dat overblijft nadat zij het incassobureau hebben betaald, vaak niet meer voldoende voor andere uitgaven zoals een winterjas of onverwachte medische uitgaven, met als gevolg nieuwe betalingsachterstanden.



,,Schuldproblemen zijn ook vaak de oorzaak van veel andere problemen’’, stelt wethouder Bert van Alphen. ,,Het veroorzaakt enorme, alles verlammende stress. Slecht slapen, niet meer op het werk verschijnen, schooluitval, agressie, vluchtgedrag. In elk geval zien we vaak dat het leidt tot het niet meer openen van enveloppen, waardoor nieuwe rekeningen ook niet meer betaald worden. Een negatieve spiraal, waar het steeds moeilijker is uit te komen, zonder hulp.”



Om het schuldenprobleem aan te pakken is er onlangs in wijkcentrum Bouwlust een helpdesk geldzaken geopend. Hier kunnen mensen heel laagdrempelig aankloppen voor hulp bij het in kaart brengen van het probleem. Ook werkt de gemeente in Schuldenlab070 met andere partijen, zoals het waterbedrijf, aan oplossingen zoals begeleidingstracjecten en collectieve afbetalingsregelingen.



