Arna rijdt elke dag langs Haagse restaurants om voedsel op te halen voor arme mensen

Hoe vaak gebeurt het niet dat restaurants aan het einde van de dag met eten blijven zitten? Terwijl er genoeg huishoudens zijn die al blij zijn als ze iedere dag een maaltijd op tafel krijgen, omdat ze financieel in zwaar weer verkeren. Om voedselverspilling én armoede in Den Haag te verminderen, heeft Arna van der Sloot het project Vers & Vrij in het leven geroepen. Iedere dag rijdt ze langs restaurants om etensresten op te halen voor arme Hagenaars.