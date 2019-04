Arnoud Bergman is zomaar 20 minuten van zijn leven kwijt. Wie helpt hem herinneren?

,,Die helm was echt een lifesaver’’, zegt Bergman, die door een eerder ongeluk al eens gehoorschade opliep. Nader onderzoek wees inmiddels uit dat hij geen blijvende schade aan de val overhoudt. Toch zit hem niet lekker dat hij niet weet wat er precies is gebeurd. ,,Het spookt door mijn hoofd dat ik niet helemaal zeker weet of het een eenzijdig ongeval is geweest. Ik vermoed het wel. Het was die dag namelijk glad en waarschijnlijk nam ik de bocht iets te scherp.’’



De Voorschotenaar hing daarom maandag meerdere flyers met zijn contactgegevens op langs de Laan van Oversteen, in de hoop dat getuigen kunnen vertellen wat er in die twintig minuten is gebeurd. ,,In mijn telefoongegevens zag ik later dat ik twee keer een collega heb geprobeerd te bellen. Het laatste dat ik me herinner is dat ik door de motregen fietste en vervolgens weet ik dat mijn collega’s mij het kantoor binnen hielpen. De afstand tussen de plek van het ongeluk en mijn werk is maar vierhonderd meter!’’



Nog niemand heeft gereageerd op de oproep van de fietser. Hij hoopt van harte dat er iemand is die hem nog wat helderheid kan verschaffen.