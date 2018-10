De zelfgekozen dood van PVV-raadslid Willie Dille in augustus, en wat daaraan vooraf zou zijn gegaan, komt uitgebreid aan de orde in een interview voor Café Weltschmerz, een burgerjournalistiek podium dat morgen op de website van Weltschmerz is te zien. Van Doorn zette het vandaag al op Twitter.

Lange arm

Interviewer Dennis Honing, net als Van Doorn een bekeerling tot de islam, vraagt zich af waarom Dille op Facebook stelde dat haar verkrachting in opdracht van Van Doorn was. Honing wil van Van Doorn weten of er iets bestaat als ‘een lange arm van Van Doorn of een vrijwillige prothese van fans van Van Doorn’.

,,Wat denk je zelf?’’ antwoordt Van Doorn. En: ,,Je trekt als bekeerling niet zomaar een blik moslims open en zegt: weet je wat, die mevrouw vind ik zo vervelend, geef haar maar een goed pak slaag, dan leert ze het af. Dat is natuurlijk niet zo. Was het maar zo.’’

Jongens

In het uur durende gesprek, waarin het onder meer ook gaat over salafisme en uitreizende jihadisten, zegt Van Doorn zich ervan bewust te zijn dat onder zijn volgers mensen zitten die ‘getriggerd’ zouden kunnen worden door wat hij zegt. ,,Mocht ik slechte intenties hebben en een oproep doen dan zijn er wel jongens die dat zouden doen.’’ Hij ontkent zoiets te hebben gesuggereerd.

Van Doorn is niet van plan vanwege ‘de hele heisa in de komkommertijd’ zijn uitspraken aan te passen. ,,Omdat misschien iemand die minder stabiel is misschien iets kan gaan doen. Juist als je een rol gaat spelen, prikken jongeren daar zeker doorheen.’’

Theedrinken

Die jongeren in de moslimgemeenschap moeten juist worden opgeleid, weerbaarder te worden. ,,Dat verbindende theedrinken doen we al twintig jaar, dat helpt niet.’’ En: ,,Een heleboel linkse mensen zijn niet eerlijk over hun mening over de islam.’’ Van Doorn wil de jonge generatie moslims die veelal hoog is opgeleid leren lobbyen voor hun zaak.