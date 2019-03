Arnoud van Doorn wil met moslimpartij zetel veroveren in Tweede Kamer

,,Het liefst gaan we samenwerkingsverbanden aan met andere moslimpartijen. Versnippering is niet handig. Maar als dat niet werkt, gaan we zelfstandig,’’ zegt hij. Van Doorn krijgt aanmoedigingen vanuit de achterban, stelt hij. ,,We krijgen enorm veel verzoeken uit het hele land om mee te doen. En we kunnen onze achterban niet teleurstellen. Er is geen andere partij die ons geluid vertolkt.’’

De partij is in gesprek met potentiële kandidaten. ,,Het staat nog in de beginfase.’’ De omstreden oprichter Abdoe Khoulani van PvdE kwam vandaag in opspraak. De Haagse politicus wordt verdacht van zorgfraude. Khoulani heeft volgens het Openbaar Ministerie valse doktersrekeningen uit Marokko gebruikt.

Privékwestie

Volgens Van Doorn is Khoulani niet betrokken bij de landelijke plannen. ,,Khoulani doet niet mee met de Tweede Kamer-verkiezingen. Hij is ook niet betrokken bij het landelijk gaan van de Partij van de Eenheid.’’ Op de verdenking van zijn fractiegenoot gaat hij niet reageren. ,,Het is een privékwestie.’’

Van Doorn is zelf ook regelmatig in opspraak om tweets waarin hij de grens op zoekt. Deze week werd hij nog berispt door de Haagse burgemeester Krikke om zijn reactie op de haatactie gericht op de As-Soennah moskee. ‘Als de overheid nu niet keihard ingrijpt, dan neemt een miljoen moslims in Nederland zelf maatregelen’, stelde het raadslid op sociale media. Bij Krikke schoot dit in het verkeerde keelgat. Zij noemde het ,,een verkapt dreigement’.