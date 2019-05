Arrestant voor schietpartij in speeltuin in Laak weer vrij

Met kappen over zijn handen werd de verdachte naar het politiebureau afgevoerd. Het was ongeveer een uur nadat in Laak de man was neergeschoten en de schutter voor het oog van spelende kinderen op de vlucht sloeg. De politie blijkt de man vrijdagavond al weer te hebben vrijgelaten, zo vertelde een woordvoerder vanmiddag. Een verdere toelichting wil deze niet geven, behalve dat ‘zijn betrokkenheid nog wordt onderzocht’. Dat de man zo snel is heengezonden doet vermoeden dat er niet veel bewijs tegen hem is, zoals kruitsporen op zijn handen.

Ziekenhuis

De gewonde man ligt nog altijd in het ziekenhuis. Zijn leeftijd is volgens de politie nog niet bekend. Buurtbewoners schatten zijn leeftijd rond de 25 jaar. Hij zou van Turkse afkomst zijn. Ze herkenden hem als een vaste moskeeganger. Hij zou zijn neergeschoten toen hij naar buiten kwam. Het bestuur van de moskee bestrijdt dit. Een bestuurslid stelt hem ‘totaal niet te kennen'. Ook, schrijft hij in een mail, was de laatste moskeeganger, om 14.30uur vertrokken. De schietpartij was rond 16.00 uur. Er werd zeker acht keer geschoten.



