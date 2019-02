Arrestatie bij Binnenhof, gebied afgezet

De politie meldt dat ze rond 13.30 uur een man heeft aangehouden die zich verdacht gedroeg. Onduidelijk is nog of daarmee het gevaar is geweken. Vanwege politieonderzoek is het Binnenhof deels ontruimd. Het is niet bekend hoe lang dat nog zal duren.



Volgens een verslaggever ter plaatse werd er via de intercom van het Binnenhof omgeroepen om ‘binnen te blijven en niet bij de ramen te gaan staan.’ Ook ministersauto's worden tegengehouden bij de ingang. Op dit moment is, zoals elke vrijdag, de vergadering van de ministerraad.