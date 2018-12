Arrestaties Den Haag bij protest ‘gele hesjes’

UpdateDe politie in Den Haag heeft zaterdag bij een demonstratie van ‘gele hesjes’ in totaal drie mensen aangehouden. Enkele tientallen actievoerders hadden zich bij het gebouw van de Tweede Kamer verzameld.

De politie heeft de demonstranten gesommeerd naar het Malieveld te gaan, waarna veel betogers weggingen. Een groepje van circa dertig actievoerders zei niet naar het Malieveld te willen bleef en een tijdje hangen op de Korte Voorhout, waar ze werden omringd door politie en agenten te paard. Toen de politie de betogers sommeerde zich te verwijderen, gingen ze uiteindelijk weg.

De organisatie had de actie in Den Haag niet van te voren aangemeld bij de gemeente. De actie is rustig verlopen, zei de politie.

Frans protest

De protestgroepen in Den Haag en Maastricht zijn naar eigen zeggen de Nederlandse versie van de Franse protestbeweging Les Gilets Jaunes, de ‘gele hesjes’. In de Hofstad stonden tientallen actievoerders voor de ingang van de Tweede Kamer en bij het Mauritshuis. De politie stuurde hen naar het Malieveld maar de betogers verzamelden zich daarna weer op het Plein.

Daarop sloot de politie het nabijgelegen Binnenhof af. Dit om te voorkomen dat de betogers naar het parlement trekken. Omdat er geen vergunning is aangevraagd voor de demonstratie mogen zich daar niet meer dan honderd mensen verzamelen. De demonstranten zingen liederen, waaronder '15 miljoen mensen’ van Fluitsma & Van Tijn. Bekende gezichten tussen de actievoerders zijn onder anderen journalist Jan Dijkgraaf en columnist Ebru Umar.

Ook in Maastricht zijn mensen in gele hesjes de straat op gegaan. De actie in Maastricht was niet bij de gemeente aangevraagd. Zo’n vijftig mensen hebben zich verzameld in de buurt van het stadion van MVV. Er is veel politie aanwezig.

Accijnzen

In Frankrijk waren de hogere accijnzen op brandstoffen aanleiding om wegen en brandstofdepots te blokkeren, in Nederland zijn het naar eigen zeggen ,,mensen uit de middenklasse die de maatschappij proberen duidelijk te maken dat ze moeite hebben om op het einde van de maand de eindjes aan mekaar te knopen”.



Ook in Nijmegen wordt vandaag geprotesteerd. Volgens de Nijmeegse Facebookpagina hebben 23 mensen toegezegd mee te lopen in de protesttocht. De ‘gele hesjes’ in Den Haag hebben een grotere aanhang. Het aantal leden van de Facebookaccount is in enkele dagen met 10.000 gegroeid tot bijna 12.000 mensen. Initiatiefnemer Jody Proef verwacht 500 tot 1000 deelnemers.



Volledig scherm Gele hesjes in Den Haag, maar voorop Jan Dijkgraaf en Ebru Umar . © Regio15