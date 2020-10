Arrestaties in horecazaak Amsterdamse Veerkade na drugsvondst

Man verwacht nachtelijk avontuur­tje met dame van datingsite, maar krijgt klappen van vijf mannen

13 oktober Een man die op zoek was naar een nachtelijk avontuurtje, trof gisteravond niet de dame waarmee hij had afgesproken voor zijn eerste date op de Laan van Wateringseveld in Den Haag, maar vijf mannen aan. ,,Hij is mishandeld door de vijf en raakte daarbij gewond.”