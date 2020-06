Arrestaties in zaak rond mega-partij crystal meth in Rotterdamse loods

Het was een recordvangst die werd gedaan op het bedrijventerrein aan de rand van Rotterdam-Overschie. De rechercheurs stuitten op maar liefst 2500 kilo methamfetamine, ook wel crystal meth genoemd. De straatwaarde van de drugs bedroeg enkele honderden miljoenen euro's. Die gingen voor de betrokken criminelen in rook op, want de partij werd na de inbeslagname verbrand. Het was de grootste voorraad crystal meth die ooit in Europa werd onderschept.

Garagebedrijfje

De levensgevaarlijke drugs waren opgeslagen in een loods aan de Dotterbloemstraat. Ondernemers in de buurt dachten dat er garagebedrijfje in was gevestigd. Het duurde even voordat het onderzoeksteam de ‘meth’ wist te vinden. Bij de inval leek er geen vuiltje aan de lucht, maar het viel een politieman op dat de ruimte van de bovenverdieping van het pand kleiner was dan aan de buitenkant viel te zien. Nader onderzoek leerde dat er een extra muur was gemetseld waar achter een verborgen ruimte was gecreëerd. Daar lag de keurig in blokken gesealde illegale handelswaar.

Na deze enorme vondst kreeg de politie aanwijzingen dat er ook een loods in Utrecht in het spel was. Daar werd 17.500 liter aan chemicaliën aangetroffen, die worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs.

Verwoestend

Methamfetamine is een verwoestende en ernstig verslavende drug die in Nederland op beperkte schaal wordt gebruikt bij extreme seksfeesten in het het homocircuit, maar vooral wordt geëxporteerd naar Australië en Oostbloklanden. Gebruikers kunnen haaruitval en huidaandoeningen krijgen.