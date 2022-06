Arrestatieteam ramt met een paar flinke klappen de voordeur eruit op Haags woonwagenkamp

Verdacht voorwerp gevonden bij politie­post Russisch consulaat, straat enige tijd afgesloten geweest

Er is maandagmiddag een verdacht voorwerp gevonden bij de politiepost bij het Russisch consulaat in Den Haag. De straat is daarom enige tijd afgesloten geweest. Na onderzoek bleek het niet te gaan om een gevaarlijk voorwerp, waarna het is meegenomen door de politie.

