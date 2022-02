Arrestatieteam valt portiekwoning in Moerwijk binnen na melding van dreiging

Lieve Rachel Boze bezetters van dependance Maurits­huis hingen een strop op, maar ‘lintje’ zat er niet in

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze week in de rubriek Lieve Rachel: Hoe een eind werd gemaakt aan de bezetting van de dependance van het Mauritshuis.

25 februari