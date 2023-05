Arrestatieteam valt woning binnen nadat getuige pistoolschot denkt te horen

Hagenaar (29) aangeval­len door groepje mannen op Loosduinse­weg

Een 29-jarige Hagenaar is zaterdagavond belaagd door een groep mannen op de Loosduinseweg. Hij raakte hierbij gewond. Een 50-jarige man is niet veel later opgepakt in een nabijgelegen café voor mogelijke betrokkenheid.