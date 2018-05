Arrestatieteam zoekt Zoetermeerder na schietpartij in Franklinstraat

Stadsspe­len ideaal voor kleine sporten om in de aandacht te komen

8:22 De Stadsspelen, die sinds 2016 bestaan, zijn bedoeld om zo veel mogelijk Hagenaars aan het bewegen te krijgen. Maar het is voor een sport ook een mooie gelegenheid om in de aandacht te komen. Helemaal als je vrij onbekend bent, zoals lacrosse. Deze in Canada en de Verenigde Staten populaire teamsport telt in Nederland amper duizend beoefenaars.