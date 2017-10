Art The Hague gaat Fokkerhaven in

Een levensgrote wassen dame met hamsterkop en gekleed in pikante lingerie pakt de aandacht bij het binnentreden van de kunstbeurs Art The Hague. Het grappige beeld is de blikvanger op de stand van Art of Playing, die niet als de meeste van de 44 deelnemers van een gevestigde galerieis, maar van een collectief jonge kunstenaars vol ideeën voor de buitenruimte. ,,Een teaser om naast de beurs ook in de Fokkerhaven te kijken, want daar staan grote ruimtelijke werken van acht kunstenaars’’, zegt deelnemer Sander Bokkinga. ,,Rond deze rafelrand van de Binckhorst met zijn mooie haventje en industriële omgeving gaat de komende jaren veel gebeuren. Het zou mooi zijn als kunst daarin ook een voorname plaats gaat krijgen.’’

Tot nu toe weten weinig mensen de weg naar het haventje te vinden. Een expositie in de buitenlucht is duidelijk wennen voor de bezoekers van de jaarlijkse beurs voor hedendaagse, eigenzinnige kunst. ,,Een beurs met een internationale uitstraling’’, zegt organisator Axel Lemmens. ,,Bijna alle belangrijke Haagse galeries zijn van de partij, maar we hebben dit jaar voor het eerst ook een deelnemer uit Zuid-Afrika. Kunst uit Afrika is een van de hoofdthema’s tijdens deze editie. In Amerika en Groot-Brittannië wordt Afrikaanse kunst al langer op waarde geschat, maar langzaam begint ook Nederland deze markt te ontdekken.’’

Kameroen

Veel Afrikaanse kunst is te zien bij de stand van galerie Sanaa uit Utrecht. De galerie presenteert zich met grote namen uit Mozambique, Kameroen, Gabon en Zuid-Afrika.

Een ereplekje op de beurs krijgt de deels in Parijs, deels in Buenos Aires wonende en werkende Haagse kunstenaar Pat Andrea. Zijn werk gaat voor veel geld de hele wereld over en is te vinden in beroemde musea als het MOMA in New York en het Centre Pompidou in Parijs. Galerie Ramakers heeft hem speciaal voor Art The Hague 2017 overgehaald naar de Fokker Terminal te komen.

Alle kunst op de beurs is te koop. Dat varieert van een werkje op papier van een beginnend kunstenaar à 300 euro tot een Beatrix-zeefdruk van Andy Warhol dat bijna het 30-voudige kost. ,,Iedereen kan hier iets aanschaffen, eventueel met een aantrekkelijke kunstkoopregeling’’, zegt Lemmens. ,,Wat je hier ook koopt, je hebt altijd iets goeds in huis.’’