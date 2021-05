Artiesten niet meer invliegen en insecten op het menu: festivals moeten schoner en groener

Veel organisatoren van evenementen in Den Haag zullen nu toch vooral bezig zijn het hoofd boven water te houden en te onderzoeken of hun festival of concert sowieso wel door kan gaan, vanwege de coronaregels. Toch wordt ook alvast vooruit gekeken naar hoe evenementen in de toekomst milieuvriendelijker en inclusiever kunnen.



,,Duurzaamheid is steeds meer ‘on top of mind’”, zegt Arthur Pronk, die met PROOOST Events organisator is van onder meer het Life I Live festival, het UIT Festival en het Embassy Festival. ,,We zijn vorig jaar wel ingehaald door het coronavirus. Het is lastig aan deze doelen te werken, als je niet weet of je sowieso wel door kan gaan. De prioriteit is nú of het festival door kan gaan. Daarna is duurzaamheid weer aan de orde.”