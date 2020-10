Artistiek beste jaar ooit voor jarig DI-RECT, ondanks bijna stilgevallen inkomsten

VideoDit weekeinde moest het de kroon op het jubileumjaar van DI-RECT worden met twee concerten in een uitverkocht Ahoy. Het feestje rond het twintigjarig bestaan is, zoals zo veel dingen, uitgesteld naar 2021. Maar de bandleden zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Zaterdagavond spelen ze tijdens een online concert in de Electriciteitsfabriek hun nieuwe album live de huiskamer in.

Om vijf uur is de wekker deze vrijdagochtend al afgegaan bij gitarist Spike van Zoest. In poppodium Paard wachten zijn maatjes Marcel Veenendaal, Jamie Westland, Bas van Wageningen en Paul Jan Bakker voor het zoveelste bijzondere project dat de band in de coronatijd is aangegaan. Deze ochtend vormt de Haagse rockband de rode draad in het ochtendprogramma Jan-Willem staat op op Radio 2.

Tussen 06.00 en 09.00 uur breekt DI-RECT zes keer in de uitzending in om live vanuit het Paard evenzoveel nummers van het nieuwe studio-album Wild Hearts live te spelen. ,,Haagse bluf”, zegt Spike wanneer de sessie erop zit. ,,We waren vorig jaar bij hem in de studio geweest om onze ep Nothing To Lose live te spelen. Toen hadden we gebluft hetzelfde te komen doen als ons nieuwe album klaar zou zijn. Hij moest nog even toestemming vragen bij de programmaleiding en kijk: hier zitten we dan met kleine oogjes.”

Electriciteitsfabriek

Het is een drukke week voor de vijf bandleden. Afgelopen maandagavond gaven ze op dezelfde thuisbasis Paard twee coronaproof concerten om de tien nieuwe nummers van het negende studioalbum te presenteren. Zaterdagavond staat de groep in de Electriciteitsfabriek voor een nieuwe livestreamsessie, een initiatief dat ze eerder in een andere vorm deden in de Koninklijke Schouwburg, het Mauritshuis en op de Scheveningse Pier. In dit industriële monument in het Haagse Energiekwartier spelen ze vanaf 20.30 uur hun nieuwe plaat integraal. Fans bepalen zelf hoeveel ze willen betalen. Het instaptarief is twee euro.

Volledig scherm Bij windkracht 7 gaf DI-RECT begin juli een online concert vanaf de Scheveningse Pier. © Frank Jansen

,,We willen het laagdrempelig houden”, zegt bassist Bas van Wageningen. ,,Livestreamsessies zijn ook iets totaal nieuws. Toen we eraan begonnen, hadden we geen idee hoeveel we ervoor konden vragen. Er zijn inderdaad kijkers die het minimumtarief betalen, maar we zien ook dat veel fans ons een warm hart toedragen en extra storten. De gemiddelde kijker betaalt ongeveer een tientje.”

Quote We beschikken over een buffer waardoor we het nog wel even kunnen uitzingen Spike van Zoest

Aan diggelen

De livestreams zijn opgezet om nog iets goed te maken van een jaar waarin de inkomsten nagenoeg zijn stilgevallen. ,,Het hele concertseizoen is aan diggelen gevallen”, zegt Spike. ,,Gelukkig hebben we een manager die goed naar de inkomsten en uitgaven kijkt. We beschikken over een financiële buffer waardoor we het nog wel even kunnen uitzingen. Maar 2021 moet niet nog zo’n jaar worden anders gaat de muziekbranche echt op zijn gat.”

De livestreamsessies zijn volgens Bas van Wageningen niet alleen opgezet om als muzikant geïnspireerd te blijven, ze moeten ook de technici een steuntje in de rug geven. ,,Achter DI-RECT zit een heel team: opbouwers, licht- en geluidsmensen, vormgever en zo”, zegt hij. ,,Ook voor hen is het belangrijk dat we zoveel mogelijk doorgaan.”

Volledig scherm DI-RECT presenteert de nieuwe single Color op het dak van poppodium Paard in Den Haag. © ANP Kippa

Schoolplein

Het steeds weer zoeken naar nieuwe initiatieven is volgens Spike van Zoest ook een van de verklaringen waarom de band al zo lang meedraait aan de top. ,,We bestaan nu twintig jaar”, zegt hij. ,,Toen we begonnen waren we jongens van 15, 16 jaar. Ons referentiekader waren het schoolplein en de muziek die we toen goed vonden. We hebben het geluk dat we met elkaar zijn meegegroeid. We reizen altijd met elkaar in één toerbus. Jamies vader, papa Dickie, is er altijd bij om ons te begeleiden. DI-RECT is net een familie.”

Volledig scherm DI-RECT in 2009 voor het eerst met zanger Marcel Veenendaal (midden). © PR

De groep is het gewend zich door moeilijke tijden te loodsen. Toen de eerste zanger Tim Akkerman na acht jaar zijn vertrek aankondigde, dachten vriend en vijand dat de band uiteen zou vallen. Na een zoektocht op tv kwam Marcel Veenendaal de gelederen versterken. Met zijn uitstraling en karakteristieke stem tilde hij DI-RECT naar een nieuwe dimensie. Nog steeds wordt hij de ‘nieuwe zanger’ genoemd, maar hij zit er inmiddels al elf jaar bij en dat is langer dan de periode met Tim Akkerman.

Kameleons

,,Als je al onze albums achter elkaar legt, hoor je heel veel stijlen en invloeden”, zegt Spike van Zoest. ,,Er wordt soms gezegd dat we kameleons zijn, maar het heeft met ontwikkeling te maken die ieder mens in zijn leven doormaakt. Voor mij vormen al die albums de weergave van wie ik ben en hoe ik mij in de afgelopen twintig jaar heb gevormd.”

Uiteraard mag Soldier On niet ontbreken, het nummer dat maandenlang de playlist aanvoerde van de Nederlandse radio. Soldier On was het meest gedraaide nummer tijdens de eerste lockdown en vormde ook de soundtrack van een reeks indrukwekkende filmpjes die het AD in april liet maken met een drone boven lege steden. Het nummer leverde de band voor het eerst een gouden plaat op met een single. Ook kreeg het liedje, net als het gestreamde concert op de Pier, vorige week een 3FM award.

Veteranendag

Indrukwekkend was het optreden van Marcel Veenendaal en Spike toen zij op Veteranendag Soldier On in de Ridderzaal zongen voor een select groepje genodigden, onder wie een geroerde koning Willem-Alexander. Veenendaal moet zoeken naar zijn woorden op de vraag hoe hij terugkijkt op de afgelopen maanden. ,,Pfff, je vraagt nu naar de keer dat ik door de lege gangen van een uitgestorven Westergasfabriek liep om het liedje voor het eerst te zingen in De Wereld Draait Door, maar dat was ik alweer vergeten”, zegt hij. ,,Er is ook zoveel gebeurd...” Hij valt stil, geëmotioneerd.

Volledig scherm Marcel Veenendaal zingt Soldier On in de Ridderzaal voor een selecte groep genodigden onder wie koning Willem-Alexander tijdens Veteranendag. © ANP

,,We hadden nooit verwacht dat dit nummer zoveel impact zou krijgen”, valt Bas van Wageningen in. ,,Dat weet je als band ook nooit van tevoren, hoe lang je ook meedraait. Soms zit je in de studio en denk je ‘wauw', maar doet zo’n nummer uiteindelijk niet zo veel. Soms gebeurt het omgekeerde.”

Cadeautje

De concerten in Ahoy gaan naar oktober volgend jaar. De livestream in de Electriciteitsfabriek dient als goedmaker. ,,We hebben een jaar lang naar deze datum toegewerkt”, zegt Marcel Veenendaal. ,,Het nieuwe album wilden we in Ahoy als cadeautje aan onze fans geven. Een jubileum moet je niet vieren met alleen maar oude nummers afwerken.” Spike van Zoest: ,,Live spelen voor publiek is nog altijd het mooiste dat er is. Maar we laten ons niet klein krijgen.”

Volledig scherm DI-RECT als tienerband in de beginperiode met v.l.n.r. Bas van Wageningen, Tim Akkerman, Jamie Westland en Spike van Zoest. © publiciteitsfoto

De cd en lp Wild Hearts zijn vrijdag verschenen, kaarten voor de livestream op zaterdagavond zijn te bestellen via di-rect.com

