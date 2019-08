Arts vervolgd voor onzorgvuldige euthanasie: Dementerende vrouw (74) wist niet dat ze zou sterven

De rechtszaak tegen een arts die onzorgvuldig zou hebben gehandeld bij een euthanasie gaat volgende week van start. De inmiddels gepensioneerde arts werkte destijds in een verpleeghuis in Den Haag.

Het is de eerste keer dat een arts door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd vanwege euthanasie. De arts beëindigde in april 2016 het leven van een 74-jarige dementerende vrouw die in het Haagse verpleeghuis woonde. Ze had enkele jaren daarvoor al aangegeven dat ze niet meer wilde leven als ze dement zou worden. Het moment waarop dat moest gebeuren zou ze zelf kiezen. Of ze dat op het moment van euthanaseren nog steeds vond, is niet duidelijk.

Volgens het Openbaar Ministerie zou de vrouw inderdaad meerdere keren gezegd hebben dat ze wilde sterven, maar waren er ook momenten waarop ze liet weten nog niet dood te willen. De arts, die in goed overleg met de familie handelde, had hier duidelijker naar moeten informeren bij de dementerende vrouw zelf om erachter te komen wat ze écht wilde, aldus het OM. Nu wist de vrouw niets van de euthanasie af, het was haar niet verteld. Ze maakte nog plannen om 's avonds met familie uit eten te gaan. Ook was ze niet op de hoogte van de sederende medicatie die in haar koffie was gedaan.

Geen duidelijkheid

In een speciale videoboodschap licht officier van justitie Sanne van der Harg toe: ,,Centraal staat de vraag in hoeverre je als arts nog in gesprek moet met een dementerende patiënt als deze reeds een eerder geschreven euthanasieverklaring heeft?” Het Openbaar Ministerie wil met de zaak vooral meer duidelijkheid krijgen. ,,We twijfelen niet aan de goede bedoelingen van deze arts. Het OM vindt echter dat deze arts nadrukkelijker in gesprek had moeten gaan met deze patiënt. De wet biedt op dit punt geen duidelijkheid en dat is ook de reden dat we deze vraag nu voorleggen aan de rechter. Want die duidelijkheid moet er wel komen voor artsen. Hoe ver reikt je verantwoordelijkheid?”

Vervolging

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) oordeelde in 2017 dat de arts onzorgvuldig zou hebben gehandeld. Ze werd hiervoor in 2018 berispt door het regionaal medisch tuchtcollege. De RTE heeft de zaak doorgespeeld naar het Openbaar Ministerie. Die besloot in november vorig jaar tot vervolging over te gaan.

De zittingsdagen staan voor maandag en woensdag gepland. De arts zelf wil voorafgaand geen mededelingen doen over de zaak. Eerder liet ze via een woordvoerder wel weten ‘teleurgesteld’ te zijn over de vervolging. ‘Alhoewel ze zich ervan bewust is dat de reden voor de rechtsvervolging het geven van rechtszekerheid aan artsen en patiënten is, wordt ze nu persoonlijk vervolgd’, luidde de verklaring. Dat er duidelijkheid moet komen voor de artsen, juichte ze juist toe.