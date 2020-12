Artsen dachten dat Wim (72) nooit meer zou kunnen praten en lopen, maar hij bleek oersterk te zijn

VAN WIEG TOT GRAF Ron was een echte Westlandse boerenzoon die een autoriteit werd in de wereld van de bloembol­len

25 november Hij was een Westlandse boerenzoon die een autoriteit werd in de wereld van de bloembollen. In de bollenstreek genoot hij aanzien en respect maar wonen deed hij liever in Maasland. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Ron van Mil (27 augustus 1968 – 31 oktober 2020).