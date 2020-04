Artsen en verpleegkundigen barsten in gezang uit in ziekenhuis: ‘Eindelijk een momentje om op adem te komen’

Tientallen medewerkers van het Haga Ziekenhuis aan de Leyweg in Den Haag konden gisteren na wekenlang zwoegen eventjes gezamenlijk wat stoom afblazen. In de grote hal verzamelden dokters, chirurgen en verpleegkundigen zich om in koor te zingen, waarna de klanken van Bach en Ramses Shaffy door het ziekenhuis galmden.

Quote Dit had vorige week nog niet gekund. Toen was het zo druk dat niemand er aan zou denken Bertie van Spronsen Het medische koor werd geleid door Bertie van Spronsen, die naast haar werk in het Haga Ziekenhuis ook dirigente is. ,,Veel tijd om voor te bereiden was er niet. We konden maar een klein half uurtje vrijmaken.” Dat weerhield de medewerkers er niet van om zich aan te sluiten. ,,Er zaten apothekers, artsen, infectiedeskundigen en een coach opvang voor trauma’s tussen. In alle lagen van het personeel was er duidelijk behoefte aan een rustmomentje.”

Volgens Van Spronsen heeft zingen een kalmerend effect. ,,Het is een moment om op adem te komen. Letterlijk omdat de ademhaling naar beneden zakt.” Volgens de dirigente is er deze week een mogelijkheid ontstaan om dit te doen die er voorheen nog niet was. ,,Het is nog steeds gigantisch druk, maar er is ook een vorm van rust en controle. Dit had vorige week nog niet gekund. Toen was het zo druk dat niemand er aan zou denken.”

Bach en Ramses Shaffy

Van Spronsen koos voor twee verschillende nummers. Eerst werd een stuk uit de Matthäus-Passion van Bach ten gehore gebracht. ,,De tekst ‘Ich will hier bei Dir stehen’ vind ik mooie en zeer toepasselijke woorden. Ook al staan we ruim uit elkaar om die afstand te houden, we blijven een hecht team.” Omdat niet iedereen van Bach houdt, werd afgesloten met een wat lichter nummer, van Ramses Shaffy. ,,Dat zorgde voor enkele glimlachen in het koor en zeker ook bij de mensen in de wachtruimtes.”

Volgens Spronsen is het personeel momenteel bezig met een zware marathon. Zelf werkt ze op de afdeling die onder andere de capaciteit en planning van personeel op de intensive care regelt. ,,Op welke afdeling je ook werkt, iedereen heeft het nu zwaar en draait lange dagen. Daarom is het zo belangrijk om op onszelf en ook op elkaar te blijven letten. Zo’n moment als deze helpt om die zware last een beetje te verlichten.”